Стокгольм, , 15:33 — REGNUM После того, как в США состоялись первые из трёх дебатов президентской гонки 2020 года с участием действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джозефа Байдена, обе стороны заявили о своей победе. Политический комментатор Sveriges Radio Джинна Линдберг считает, что дебаты Трампа и Байдена были «самыми хаотичными» из всех тех, которые она когда-либо видела.

«Это были самые хаотичные президентские дебаты, которые я когда-либо видела. Эта дискуссия сопровождалась очень резкими личными выпадами и оскорблениями. Между ними также были явные политические разногласия, но даже они были хаотичными», — заявила Линдберг.

В то же время журналистка подчеркнула, что явного победителя по прошествии нет.

«Те, кому нравится Трамп, полюбят его ещё больше, а те, кто занял сторону Байдена, ещё больше укрепят своё доверие к нему. Эти дебаты не развернули симпатии общества в тут или иную сторону, они, скорее всего, укрепили уже существующие убеждения», — считает Линдберг.