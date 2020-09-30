Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Один их экспертов правительства Швеции Карл Хит считает, что в настоящее время главными угрозами для развития демократии в стране являются дезинформация, пропаганда и ненависть в интернете. По его словам, национальное единство в стране необходимо как никогда. Об этом 30 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«В то время, как дезинформация и пропаганда влияют на принятие решений, это порождает конфликты и является вызовом для нашей демократии. Это поощряет поляризацию и затрудняет ведение открытого диалога в демократическом ключе. В свете того, что я вижу, ситуация является серьезной, и мы должны действовать», — заявил Хит.

Тем не менее, как подчеркнул эксперт, Швеция до сих пор сохраняет сильные демократические традиции, а сопротивление шведского общества пропаганде и дезинформации остаётся на достаточно высоком уровне.

В то же время социальный диалог в Швеции и способы его ведения за последние 10 лет претерпели существенные изменения.

«Мы никогда не имели таких прекрасных возможностей, чтобы наш голос услышали с помощью социальных медиа. Это хорошо, но в то же время мы видим, как и цифровые платформы также являются ареной противостояния, где практикуются пропаганда, дезинформация и ненависть», — объяснил Хит.