Джакарта, , 15:20 — REGNUM Правительство Индонезии выделило бюджет на борьбу с COVID-19 и восстановление экономического сектора в размере 304,6 трлн рупий ($20 млрд), сообщает Kompas.

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"В конце сентября или в третьем квартале наши выплаты ускорились. К концу сентября нам удалось выплатить около 304,6 трлн рупий», — заявили в целевой группе по восстановлению и трансформации национальной экономики.

В Индонезии надеются, что рост национальной экономики в третьем квартале 2020 года будет лучше, чем во втором квартале.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что вакцину от коронавируса необходимо ввести 180 миллионам человек в стране, чтобы эффективно создать иммунитет в обществе.

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