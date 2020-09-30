Стокгольм, , 18:04 — REGNUM Предложение некоторых членов шведских «Левых» избрать себе новых политиков на руководящие партийные посты вызвало сильную критику. Разногласия, прежде всего, возникли из-за того, что значительная часть выдвинутых политиков живёт в Стокгольме. Об этом 30 сентября сообщила газета Expressen.

Внутрипартийные разногласия усиливаются на фоне приближающегося съезда «Левых», которые предположительно состоятся на рубеже октября-ноября. В качестве замены уходящему на пенсию лидеру Йонасу Шёстедту на пост лидера артист была выдвинута кандидатура Нуши Дадгостар. На съезде также будет определён новый состав партийного правления.

Сейчас из 33 членов партии, которым предлагается стать членами правления, 11 политиков являются жителями Стокгольма, что не устраивает местные отделения партии, так как они считают, что это вредит представительству «Левых» в регионах.

«Я даже немного подпрыгнул и подумал: «Хм, это же так замечательно». Интересно, на что они рассчитывали, если мы хотим нарастить своё представительство в сельской местности?» — заявил лидер «Лидер» в Уппсале Пер Маркус Рисман.