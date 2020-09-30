Абакан, 30 сентября 2020, 15:19 — REGNUM На сессии Верховного совета Хакасии 30 сентября депутаты утвердили заместителем руководителя республиканского парламента Светлану Могилину. Об этом ИА REGNUM сообщили в Верховном совете республики.
Светлана Могилина — председатель комитета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку. Руководитель фракции партии «Единая Россия».
Напомним, Могилина избиралась депутатом Верховного совета Хакасии третьего, четвертого, пятого, шестого созывов.
Как сообщало ИА REGNUM, председателем парламента Хакасии является Владимир Штыгашев. Первый заместитель председателя — Юрий Шпигальских, заместитель — Евгений Молостов.