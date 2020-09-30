Киев, , 15:28 — REGNUM Национальная полиция Украины отказалась отправлять в США международное поручение о допросе кандидата в президенты США Джо Байдена по делу о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом заявил адвокат Шокина Александр Телешецкий, сообщило 30 сентября информационное агентство «Украинские новости».

«Они отказали в удовлетворении ходатайства и отметили…, что не видят состава преступления и необходимости удовлетворять ходатайство», — рассказал адвокат.

По его словам, за всё время расследование дела был произведён обзор интернет-ресурсов, на которых были приведены слова Байдена о вмешательстве в деятельность экс-генпрокурора и допрос самого Шокина. В итоге свидетельства экс-генпрокурора были признаны не соответствующими действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева обязал офис генерального прокурора Украины открыть дело по факту вмешательства Байдена в деятельность Виктора Шокина.

Напомним, сам Байден заявлял о том, что в 2016 году Шокина отправили в отставку по его требованию, а также под угрозой лишения Украины очередного кредита.

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