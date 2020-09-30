Киев, 30 сентября 2020, 15:28 — REGNUM Национальная полиция Украины отказалась отправлять в США международное поручение о допросе кандидата в президенты США Джо Байдена по делу о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом заявил адвокат Шокина Александр Телешецкий, сообщило 30 сентября информационное агентство «Украинские новости».
По его словам, за всё время расследование дела был произведён обзор интернет-ресурсов, на которых были приведены слова Байдена о вмешательстве в деятельность экс-генпрокурора и допрос самого Шокина. В итоге свидетельства экс-генпрокурора были признаны не соответствующими действительности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева обязал офис генерального прокурора Украины открыть дело по факту вмешательства Байдена в деятельность Виктора Шокина.
Напомним, сам Байден заявлял о том, что в 2016 году Шокина отправили в отставку по его требованию, а также под угрозой лишения Украины очередного кредита.
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