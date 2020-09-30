Ватикан, , 15:13 — REGNUM Информацию о том, что папа Римский Франциск не станет принимать в Ватикане госсекретаря США Майка Помпео, подтвердил глава дипломатической службы Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он рассказал об этом журналистам 30 сентября в кулуарах симпозиума по проблемам защиты религиозной свободы, организованном американским посольством в Ватикане.

В ходе общения с прессой, Галлахер дал понять, что такая встреча могла бы позволить рассматривать понтифика в рамках заканчивающейся предвыборной кампании президента США.

«Это одно из соображений, по которым папа Римский не встретится с государственным секретарем Помпео», — заявил архиепископ.

Также он рассказал, что обычно программа мероприятий, который приурочены к визиту на таком высоком уровне, согласуется с принимающей стороной, а этого, видимо, сделано не было.

«Мне дали для выступления на симпозиуме всего пару минут, так не делается», — сказал Галлахер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встреча главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретаря США Майка Помпео состоится 8 октября.