Киев, , 15:09 — REGNUM США и Великобритания не вспоминают о необходимости выполнять условия «Будапештского меморандума». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 30 сентября в комментарии изданию «Обозреватель».

"Я не слышал, чтобы они когда-нибудь говорили, что его нужно выполнять. Это свидетельствует о том, что страны, которые взяли на себя обязательства, фактически забыли об этом и не хотят даже припоминать», — рассказал он.

Кравчук добавил, что Украине следует поднять вопрос обновления и дополнения данного документа.

«Не может быть такого, чтобы документ был подписан на самом высоком уровне, а он не то, что не исполняется, про него уже забыли и говорить», — подчеркнул политик.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Согласно документу, Украина отказалась от ядерного оружия, доставшегося ей в результате распада Советского Союза, а взамен получила обещания безопасности со стороны России, США и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что рассматривает новый «Будапештский меморандум» как возможную альтернативу Минским соглашениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук назвал возможную «альтернативу» Минским соглашениям