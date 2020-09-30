Киев, 30 сентября 2020, 15:09 — REGNUM США и Великобритания не вспоминают о необходимости выполнять условия «Будапештского меморандума». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 30 сентября в комментарии изданию «Обозреватель».
Кравчук добавил, что Украине следует поднять вопрос обновления и дополнения данного документа.
Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Согласно документу, Украина отказалась от ядерного оружия, доставшегося ей в результате распада Советского Союза, а взамен получила обещания безопасности со стороны России, США и Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что рассматривает новый «Будапештский меморандум» как возможную альтернативу Минским соглашениям.
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