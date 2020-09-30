Осло, , 15:18 — REGNUM Правительство Норвегии приняло решение об отмене запрета на продажу алкоголя после полуночи в барах и ресторанах, также постепенно начнут проводиться спортивные мероприятия в присутствии болельщиков, а количество участников любых публичных мероприятий на открытом воздухе увеличится до 600 человек. Об этом 30 сентября со ссылкой на заявления премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

«Это не полноценное снятие всех ограничений, а новый этап стратегии по поддержанию контроля над коронавирусной инфекцией», — заявила Сульберг.

Правительство Норвегии дало добро на проведение массовый спортивных мероприятий для лиц старше 20 лет. Другие же мероприятия массового характера разрешено проводить с участием до 600 человек одновременно на открытом воздухе и на аренах с фиксированными сиденьями.

«Обязательным условием является введение муниципалитетами строгих ограничений на местах, где будут зафиксированы вспышки инфекции», — предупредила премьер-министр.

Изменения вступят в силу с 12 октября.