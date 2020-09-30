Стокгольм, , 16:19 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен дал свою оценку появлению новых фактов по делу гибели парома «Эстонии», которые обнаружились в ходе съемок документального фильма. После того как съемочной группе удалось обнаружить 4-метровую пробоину в судне, о существовании которой раньше не догадывались. В прессе и политических кругах как Эстонии, так и Швеции звучат предположения о столкновении парома со шведской подводной лодкой. После вновь открывшихся обстоятельств Лёвен даже не исключает проведения повторного расследования. Об этом 30 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что обстоятельства гибели «Эстонии» стали предметом острых дискуссий и политических противоречий после того, как съёмочная группа Discovery обнаружила 4-метровую пробоину в судне.

Официальный Таллин в лице премьер-министра Эстонии Юри Ратаса уже настаивает на проведении очередного расследования.

В свою очередь, его коллега Лёвен говорит, что шведское правительство очень серьезно относится к новой информации и хочет, чтобы экспертные органы внимательно изучили данный вопрос.

«Мы ничего не исключаем, и это крайне важно. Это серьезный вопрос по факту произошедшей катастрофы, поэтому мы должны быть готовы к появлению новых фактов. Но я хочу, чтобы экспертные органы также дали свою оценку», — заявил премьер-министр.

Читайте ранее в этом сюжете: Швецию заподозрили в сокрытии фактов о крушении парома «Эстония»

Читайте развитие сюжета: В Швеции заявили о невозможности обследовать место гибели «Эстонии»