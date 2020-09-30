Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы и в СИЗО, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Операторам предоставляется возможность прекращения оказания услуг связи юридическим и физическим лицам в случаях выявления незаконного использования выделенных им абонентских номеров на территориях учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а также мест содержания под стражей.

Решение о блокировке связи будет приниматься на основании мотивированного решения в письменной форме руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится следственный изолятор или учреждение, исполняющее наказание.

Таким образом парламентарии рассчитывать блокировать телефоны в тюрьмах.

«Не нужно бегать по колонии искать аппарат, технические возможности позволяют установить все аппараты даже в выключенном состоянии — в конкретном квадрате», — отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Закон позволит избавиться от криминальных колл-центров, надеются парламентарии, однако не считают нормы панацеей.

При этом депутаты считают неэффективным использовать системы блокировки сигнала сотовой связи из-за технических трудностей определения периметра СИЗО и тюрем. Ряд учреждений находятся в городах и жители вряд ли были бы рады блокировки их телефонов, отметил Хинштейн.