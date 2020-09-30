Берлин, , 15:04 — REGNUM Власти Германии собираются повлиять на то, чтобы санкции в отношении действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко были введены. Об этом 30 сентября заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Мы твердо намерены с Европой, европейскими партнерами оказать влияние на то, чтобы санкции были действительно введены и вступили в силу, мы сожалеем, что это до сих пор было невозможно», — сказал он.

Также Зайберт уточнил, что в настоящее время Берлином проводится «интенсивное обсуждение с европейскими партнерами», которое призвано посодействовать введению «подобных ограничительным мер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии по итогам выборов, состоявшихся в республике 9 августа.