Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о патентных поверенных, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Закрепляются права, обязанности и ответственность организаций, оказывающих услуги патентных поверенных, патентные поверенные также наделяются соответствующими правами и гарантиями, необходимыми для обеспечения их деятельности и защиты прав доверителей.

Предусматривается возможность учреждать кабинет патентного поверенного. Уточняется статус патентного поверенного в судебном процессе. Предлагается установить обязанность органов власти и иных организаций предоставлять ответ на запрос патентного поверенного в месячный срок. Патентные поверенные получают право доступа к информационным ресурсам Роспатента, содержащим сведения о регистрации объектов интеллектуальной прав.

Изменения развивают законодательство о правовом статусе патентных поверенных и, в конечном счете, направлены на повышение патентной и инновационной активности, создание эффективных инструментов решения задач научно-технологического развития страны, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).