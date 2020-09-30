Киев, , 14:55 — REGNUM Украинская госкомпания «Энергоатом» подписала контракт с американской компанией Westinghouse на поставку нелицензионных топливных сборок для реакторов типа ВВЭР-440. Об этом сообщила 30 сентября пресс-служба президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным исполнительным директором Westinghouse Патриком Фрагманом.

«В присутствии главы государства состоялось подписание нового контракта между компаниями «Энергоатом» и Westinghouse относительно поставок на Украину топлива для реакторов типа ВВЭР-440», — сказано в сообщении.

Также был подписан документ, согласно которому на Украину может быть частично перенесено производство элементов топливных сборок с их сбытом за пределами Украины.

Зеленский отметил, что Украина — одна из первых стран, получающих нелицензионные топливные сборки от Westinghouse. Он также добавил, что на Украине изучают вопрос строительства энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Напомним, компания Westinghouse производит нелицензионные копии топливных сборок к советским реакторам. Их использование уже приводило к множеству отказов на украинских атомных станциях.

Читайте ранее в этом сюжете: Американская компания Westinghouse продолжит экспансию на АЭС Украины