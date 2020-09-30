Ереван, , 14:58 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе возбуждено следственным комитетом Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В СК отметили, что вооружённые силы Азербайджана обстреливали боевые посты по всей протяженности линии соприкосновения. Дело возбуждено по статье о массовом убийстве по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти, а также по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Созданной следственной группе поручено организовать работу на месте. На передовую отправился глава следственного комитета Армении Гайк Григорян.

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