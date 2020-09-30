Ереван, 30 сентября 2020, 14:58 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе возбуждено следственным комитетом Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
В СК отметили, что вооружённые силы Азербайджана обстреливали боевые посты по всей протяженности линии соприкосновения. Дело возбуждено по статье о массовом убийстве по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти, а также по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Созданной следственной группе поручено организовать работу на месте. На передовую отправился глава следственного комитета Армении Гайк Григорян.
Читайте также: В Ереване обвинили Баку в применении вооружения дальнего действия