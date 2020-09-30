Брюссель, , 14:52 — REGNUM Тбилиси заинтересован в том, чтобы между Арменией и Азербайджаном как можно скорее наступил мир, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время выступления в Брюсселе, комментируя конфликт в Нагорном Карабахе. Текст выступления 30 сентября опубликовала пресс-служба грузинского правительства.

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"Грузия готова всячески поддержать этот процесс, в том числе провести встречу представителей конфликтующих сторон в Тбилиси для возобновления диалога», — цитируют Гахарию в пресс-службе.

Он отметил, что Грузия имеет добрососедские отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Также премьер-министр подчеркнул, что мирное сосуществование армян и азербайджанцев, которое сформировалось в Грузии, может быть хорошим примером.

Напомним, Гахария прибыл в Брюссель 29 сентября с двухдневным деловым визитом. Его принимали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей и другие официальные лица.

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