Астрахань, , 14:47 — REGNUM В Астрахани депутаты городской думы седьмого созыва 30 сентября назначили главой города Марию Пермякову, сообщил портал «Пункт-А».

Итоговое голосование за кандидата на пост мэра Астрахани депутаты провели на своём первом заседании. Новый созыв гордумы был избран в единый день голосования, 13 сентября.

На пост главы города претендовали четыре человека: депутат облдумы Ринат Аюпов («Единая Россия»), председатель правления ТСЖ «Вектор» Николай Богданов, врио главы администрации Астрахани Мария Пермякова и депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). В финал конкурса вышли Пермякова и Аюпов.

За Пермякову проголосовали 35 депутатов, Аюпов не получил ни одного голоса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля 2020 года. Временно исполняющей его обязанности назначили Эльвиру Мурадханову, но она также покинула пост через несколько дней. Мария Пермякова была назначена и. о. главы городской администрации 3 марта.

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