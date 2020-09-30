Ереван, , 14:47 — REGNUM Обсуждение ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе, провели во время телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Хасан Рухани. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба армянского правительства.

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«Премьер-министр Никол Пашинян коснулся ситуации в регионе и обратил внимание собеседника на факт вовлечения Турции в военные действия», — говорится в сообщении и уточняется, что глава правительства Армении также сообщил некоторые подробности данной темы.

Также указывается, что Рухани, в свою очередь, заявил о глубокой обеспокоенности в связи с существующим напряжением между двумя Арменией и Азербайджаном, и продолжающимися военными действиями в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Азербайджан считает неэффективной работу Минской группы ОБСЕ и недоволен её действиями.