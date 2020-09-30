Джакарта, , 14:41 — REGNUM Индонезию и Африку связывают очень крепкие исторические отношения, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что в Африке, состоящей из 55 стран, есть региональная организация под названием Африканский союз со штаб-квартирой в Аддис-Абебе, Эфиопия. В 2015 году министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в 24-м саммите африканских стран в Аддис-Абебе.

«Ретно Марсуди — первый министр иностранных дел Индонезии, посетивший саммит Африканского союза, и второй индонезийский министр, посетивший Эфиопию с двусторонним визитом с тех пор, как Индонезия и Эфиопия открыли дипломатические отношения в 1961 году», — отметил посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль Бусира Баснур.

По его словам, отношения между Индонезией и Африкой становятся всё ближе и имеют потенциал в будущем.

«Как страна-партнер Индонезия имеет больше возможностей для улучшения отношений и сотрудничества с африканскими странами», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление протокола и консульских дел министерства иностранных дел и главное иммиграционное управление министерства права Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве в отношении иностранных граждан в стране.

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