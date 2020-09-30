Сеул, , 14:45 — REGNUM Встреча главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретаря США Майка Помпео состоится 8 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По данным источников, стороны обсудят региональные и глобальные вопросы, включая план развития двустороннего сотрудничества, ситуацию на Корейском полуострове и разделение военных расходов. Предполагается, что стороны также затронут тему возвращения Пхеньяна за стол переговоров.

Ранее представители госдепартамента США сообщили, что Майк Помпео посетит Южную Корею с 7 по 8 октября.

Ожидается, что в рамках визита госсекретарь США также встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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