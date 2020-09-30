Киев, , 14:37 — REGNUM У украинской власти нет позиции на переговорах по вопросу Донбасса. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 30 сентября в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий отметил, что власть, имея огромный кредит доверия жителей Украины, пошла на поводу у украинских националистов, которые говорят о невозможности остановить войну в Донбассе, поскольку это нельзя сделать на их условиях.

«Их условия — это превращение Донбасса в «новую Галичину» с тотальной украинизацией, прославлением Бандеры, зачисткой всех, кто выступает с симпатией по отношению к России и говорит по-русски», — отметил Волошин.

Он добавил, что это касается не только Донбасса, а и всех тех, кто не разделяет неонацистскую идеологию меньшинства.

Волошин напомнил, что масштабную войну развязал бывший президент Украины Пётр Порошенко, когда отказался идти на компромисс с Донбассом в июне 2014 года, когда счёт погибших шёл на десятки.

«Если они не хотят мира — значит, получат войну», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности заместителя руководителя делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), а также отстранил от участия в работе делегации.

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