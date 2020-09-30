Москва, 30 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Утверждать о том, что Турция помогает Азербайджану в Нагорном Карабахе нельзя, поскольку Анкара официально не объявляла о своём участии в конфликте. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По его словам, российские военные внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, вся информация тщательно анализируется.
Отвечая на вопрос о помощи Анкары Баку, представитель Кремля подчеркнул, что турецкая сторона не объявляла о том, что принимает участие в карабахском конфликте.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Отметим, об участии турецких военных в действиях против Армении на стороне Азербайджана ранее заявили в армянском министерстве обороны.
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