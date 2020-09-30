Москва, , 14:32 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий инвалидам получать технические средства реабилитации по месту пребывания, а не по месту жительства, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Пандус для инвалидов Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Госдуме обратили внимание на то, что нынешнее прямое указание на место жительства в законе зачастую обуславливает невозможность получения инвалидами колясок, тренажерное и спортивное оборудование, а также собак-поводырей по месту их пребывания, например, при нахождении в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание или в период вынужденного пребывания в иных регионах, отличных от места их постоянной регистрации, в том числе в период прохождения членами их семей, на иждивении которых они находятся, службы или осуществления трудовой деятельности на договорной основе в таких регионах.

Более того, отмечают авторы, отсутствие регистрации не исключает возможность установления места жительства гражданина на основе других данных, не обязательно исходящих от органов регистрационного учета.

«Принятый сегодня в первом чтении законопроект предоставит инвалидам право получать технические средства реабилитации без привязки к месту жительства, по месту фактического пребывания человека», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации установит правительство РФ.