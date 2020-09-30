Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Послом Казахстана в Нидерландах назначен бывший министр цифровизации Аскар Жумагалиев. Это следует из соответствующего указа президента Казахстана, 30 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Дипломат станет по совместительству постоянным представителем Казахстана в Организации по запрещению химического орудия (ОЗХО). Кайрат Умаров назначен послом в Австрии, постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене.

Отметим, ранее Кайра Уматов был постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке. Новым постпредом республики при ООН стал Магжан Ильясов. Ранее он был послом в Нидерландах.

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