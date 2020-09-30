Варшава, , 14:24 — REGNUM 30 сентября, в среду, в польской столице провели уличную акцию протеста против скандальных поправок к закону о защите животных. В ней приняли участие как фермеры, так и политики. Об этом сообщает Dziennik.

Организаторами мероприятия выступили активисты из фермерской организации AGROunia. Акция демонстрировала несогласие с новыми правилами в обращении с животными, за которые проголосовал Сейм. Поправки в данный момент находятся на утверждении в Сенате.

Напомним, помимо прочего, они закрепляют усовершенствование порядка функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи. Но наибольшие дискуссии вызвал запрет на разведение животных на мех. По мнению министра сельского хозяйства Польши, это негативно отразится на доходах фермеров.

Участники акции провозглашали лозунг: «Фермерская забастовка! Защитим польскую деревню!«

Протесты поддержали и политики из правой партии «Конфедерация». «Вместе с фермерами мы находимся на вполне справедливых протестах, направленных против закона, который частично отменяет польское сельское хозяйство», — заявил журналистам Якуб Кулеша, председатель партии.

Сообщается, что во время акции активисты AGROunia использовали пиротехнику. В связи с этим, густой дым на время затруднил движение транспорта возле Дмовской кольцевой развязки в Варшаве.