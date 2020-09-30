Ереван, 30 сентября 2020, 14:29 — REGNUM Фотографии с места крушения штурмового самолета Су-25 армянских ВВС, сбитого над территорией Варденисского района, опубликованы 30 сентября на странице Армянского единого информационного центра в соцсети Facebook.
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На снимках видны обгоревшие фрагменты боевой машины. На обшивке сохранилось изображение флага Армении.
В описании говорится, что самолёт был сбит утром 29 сентября одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на азербайджанском аэродроме «Гянджа». В воздушном пространстве Варденисского района Су-25 выполнял боевые задачи по отражению атак азербайджанской авиации на военные и гражданские объекты.
Как сообщало ИА REGNUM, при крушении армянского Су-25 погиб пилот Вооруженных сил Армении майор Валерий Данелин.