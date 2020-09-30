Джакарта, , 14:18 — REGNUM Главное управление протокола и консульских дел министерства иностранных дел и главное иммиграционное управление министерства права Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве в отношении иностранных граждан в стране, сообщает Antara.

«Министерство иностранных дел ценит хорошее сотрудничество, особенно в отношении иностранцев во время пандемии», — заявил генеральный директор по протоколу и консульским вопросам министерства иностранных дел Энди Рахмианто.

«Конечно, мы продолжим стремиться к налаживанию прочной координации и сотрудничества, поэтому скорость сбора данных для выработки правильной политики посредством обмена информацией с заинтересованными сторонами очень важна», — заявили в министерстве юстиции.

В настоящее время количество иностранцев в Индонезии, зарегистрированных в базе данных, достигло 189 257 человек.

Во время пандемии министерство иностранных дел провело мониторинг 634 иностранцев, имевших тесные контакты с больными COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия помогает Аргентине в разгар пандемии, предоставляя средства гигиены и продовольственную помощь правительству провинции Буэнос-Айрес.

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