Баку, 30 сентября 2020, 14:15 — REGNUM Азербайджан считает неэффективной работу Минской группы ОБСЕ и недоволен её действиями. Об этом 30 сентября заявил начальник сектора по работе с иностранными СМИ администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.
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Он отметил, что мировое сообщество неоднократно призывало Ереван освободить территории Карабаха, но в ходе переговоров в рамках Минской группы на Армению не было оказано достаточного давления.
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Напомним, ранее недовольство работой Минской группы ОБСЕ, которая с 1992 года ведёт переговоры по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, высказал первый вице-премьер и глава министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, она не заинтересована в его решении.
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Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Азербайджан и Армения заявили об обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения. Боестолкновения продолжаются до сих пор, не прекращаясь ни днём, ни ночью.