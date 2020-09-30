Белград, , 14:16 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич провела 30 сентября прощальную встречу с послом Японии Джуничи Маруджаму и поблагодарила его за поддержку в борьбе против эпидемии коронавируса, а также «жертвенную работу и сотрудничество в течение его трехлетней дипломатической службы» в Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

Премьер-министр Брнабич отметила, что их совместная работа способствовала укреплению экономического и политического сотрудничества двух стран, и подчеркнула, что особенно довольна ростом интереса японских компаний к дальнейшим инвестициям на сербском рынке.

Брнабич добавила, что способ работы японских компаний, работающих в Сербии, является истинным примером приверженности и трудовой этики, которая положительно влияет на сербское общество в целом.

По ее словам, исторический визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ, первый за три десятилетия, был очень значимым и поднял качество отношений Сербии и Японии на более высокий уровень.

Председатель правительства также поблагодарил правительство Японии за решение оказать Сербии ценную помощь в максимально эффективном противодействии эпидемии.