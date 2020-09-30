Киев, , 14:19 — REGNUM Хотя офис Зеленского уже открестился от заявлений Фокина, первый премьер-министр на самом деле относительно Донбасса всё верно говорит, нравится это кому или нет, заявил сегодня, 30 сентября, украинский политический эксперт Александр Скубченко.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Минские соглашения по урегулированию — это не капитуляция, это те условия безопасности, тот путь политического урегулирования, который приняли республики Донбасса, и готовы без войны, миром вернуться под суверенитет Украины.

«Противники (Фокина) заявляют, что никакой амнистии для Донбасса не должно быть… А теперь представьте десятки тысяч наших земляков, граждан Украины, которые стоят по ту сторону линии фронта с оружием в руках. Они не понаехали, они у себя дома. И вот им говорят: сложите оружие, сдайтесь, чтобы мы смогли всех вас посадить в тюрьму лет на 10 минимум. Представили? Верите, что сложат оружие?», — задает эксперт риторический вопрос.

Скубченко отмечает, что в плане урегулирования в Донбассе возможны два варианта — либо война (то есть полномасштабное наступление, победа, разоружение и привлечение к ответственности), либо мир на равных.

«Иного пути победить не существует. Минские соглашения — не о победе. Они о политическом урегулировании. Условия — амнистия, особый статус, выборы. Контроль над границей — это уже финал такого урегулирования», — подчеркнул политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Фокина от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Украины в контактной группе. Решение об увольнении было принято после очередных резонансных заявлений Фокина о ситуации в Донбассе, которые были сделаны накануне на заседании профильного комитета Рады.

В свою очередь, 88-летний политик заявил, что благодарен всем, кто его поддержал, а оппоненты «пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины, во всех, кто против войны». Фокин подчеркнул, что и в дальнейшем намерен делать все возможное, чтобы на Украине наступил мир и как можно скорее.