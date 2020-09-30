Москва, , 14:06 — REGNUM Америка входит в кульминационный период президентской гонки. Важный инструмент на итоговое формирование общественного мнения — публичные дебаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, коммментируя дебаты Трампа и Байдена.

«К первой схватке, похоже, господин Байден подошел в статусе пока еще фаворита президентской гонки. Важнейшая задача обоих кандидатов — переспорить друг друга и одновременно не сесть в лужу.

С высокой вероятностью в этом нелегком и зрелищном вызове победит Дональд Трамп. За его плечами колоссальный опыт публичных выступлений, постановки развлекательных программ и кампаний с миллиардной аудиторией.

Для обоих кандидатов настоящим непредсказуемым риском могут стать оговорки в речи, серьезные фактические ошибки, проявление невежества и дилетантства.

Успех будет зависеть от «отработки» аудиторией не только по ТВ, но и через социальные сети, массовые офлайн мероприятий.

Однозначно выйти победителем в этом увлекательном шоу есть больше шансов у нынешнего хозяина Белого дома.

Какие бы сложности в политическом и экономическом развитии не испытывали бы США, обработанные передовые технологии публичных сражений кандидатов в президенты всегда с нетерпением ожидаются мировым сообществом.

Любой штрих, яркий успех или громкий провал претендента будет на слуху у всего мира», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе первых дебатов кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден заявил, что страной в настоящее время управляет худший президент Дональд Трамп.

Читайте также: Байден назвал Трампа худшим из американских президентов