Будапешт, , 14:11 — REGNUM Официальный аккаунт правительства Венгрии заблокирован в сети микроблогов Twitter без объяснения причин. Об этом официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач написал 30 сентября в Twitter.

«Мы предприняли необходимые шаги и ждем официальных объяснений от Twitter», — добавил он.

Ковач отметил, что блокировка произошла в день, когда Еврокомиссия должна опубликовать свой первый отчет о верховенстве закона. Он с иронией добавил, что в «прекрасном новом мире» технологические гиганты заставляют молчать тех, кто придерживается иных мнений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан потребовал уволить замглавы Еврокомиссии (ЕК) Веру Юрову за оскорбительные высказывания в адрес Будапешта.

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