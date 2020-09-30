Ереван, , 14:03 — REGNUM Имя пилота штурмовика Су-25 армянских ВС, который, по заявлению минобороны страны, был сбит в воздушном пространстве Армении F-16 ВВС Турции, назвали представители армянского внешнеполитического ведомства. Об этом 30 сентября сообщается на странице МИД Армении в соцсети Facebook.

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"Одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме Гянджа в Азербайджане, был сбит штурмовой самолёт Су-25 ВС Армении… Погиб пилот Вооружённых сил республики Армения майор Валерий Данелин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что штурмовики Су-25 ВВС Армении, которые взорвались 29 сентября, врезались в гору, а не были сбиты истребителями F-16 ВС Турции.