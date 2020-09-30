Белград, , 14:07 — REGNUM 30 сентября в Европейской службе иностранных дел продолжилась работа по организации нового раунда переговоров в рамках диалога представителей Белграда и Приштины, поскольку больше нет необходимости в соблюдении карантинных мер. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Пресс-секретарь высокопоставленного представителя ЕС Жозефа Бореля Питер Стано заявил, что он работает над подготовкой к новым встречам, и что сроки проведения и повестка дня будут впоследствии объявлены.

После отмены раунда переговоров между Белградом и Приштиной на экспертном уровне на этой неделе из-за карантинных мер, введенных Европейской службой иностранных дел, в Брюсселе указали, что все, кто подвергся ограничениям, получили отрицательные результаты теста на коронавирус, что обеспечило безопасные условия для работы и встреч.

В ЕС подчеркнули, что вопрос о создании Сообщества сербских муниципалитетов (далее — ССМ) должен стать частью всеобъемлющего соглашения. В Брюсселе напомнили, что соглашение о ССМ было заключено в 2013 году и никогда не будет расторгнуто или аннулировано.