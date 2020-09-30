Москва, , 13:55 — REGNUM Операция в Сирии продемонстрировала всему миру возможности новейшего российского оружия и служит ярким примером эффективного применения боевой авиации и флота, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Уничтожено порядка 122 тысяч объектов террористов и более 133 тысяч боевиков, освободили полторы тысячи населенных пунктов.

Всего самолеты ВКС России выполнили 40 тысяч вылетов, а корабли и подводные лодки ВМФ совершили к берегам Сирии почти 200 боевых походов.

Военная операция России в Сирии преследовала как военно-политические, так и экономические цели. Не допустить появления крупных банд террористов на российском Северном Кавказе и в бывших советских республиках Средней Азии, прежде всего, на юге Казахстана. Воевать на чужой территории всегда лучше, чем на своей.

Также целью военной операции было воспрепятствовать появлению катарского газа в Европе, что могло бы нанести серьезный удар по позициям Газпрома на европейском рынке.

Экспортная выручка Газпрома — это, конечно, прежде всего, российский бюджет. Налоги, экспортные пошлины и дивидендные выплаты.

Чуть более половины акционерного капитала газового холдинга принадлежит государству. Однако не стоит также забывать, что от инвестиционной программы Газпрома зависит благополучие других секторов экономики, множества предприятий и граждан.

А на инвестиционную программу Газпрому, естественно, нужны деньги. Все поставленные цели операции в Сирии достигнуты», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, полный разгром террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал результатом военной операции России в Сирии, написал в своей статье для газеты «Красная Звезда» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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