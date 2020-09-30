Киев, , 13:54 — REGNUM Бывший генпрокурор Украины и один из самых известных политиков страны Юрий Луценко сообщил, что у него онкологическое заболевание.

Юрий Луценко Иван Шилов © ИА REGNUM

С таким заявлением Луценко выступил сегодня, 30 сентября.

Политик заявил, что сегодня закончился хирургический этап его онкоболезни.

«Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди — химиотерапия», — отметил в своем комментарии Луценко.

Других медицинских подробностей он не сообщил.

Вместе с тем, политик посоветовал «уважаемым врагам» не расслабляться, заявив, что в любом случае остается в политике и «не отступит от передовой».

ИА REGNUM напоминает, что Луценко возглавлял гонпрокуратуру Украины при президенте Порошенко с мая 2016 по август 2019 гг., а до этого был министром внутренних дел и народным депутатом Украины трех созывов, представляя в парламенте различные «демократические» силы. При президентстве Виктора Януковича Луценко считался одним из главных оппозиционеров Украины и некоторое время провел за решеткой.