Ереван, , 13:56 — REGNUM Турецкие истребители F-16 были задействованы в боевых действиях в Нагорном Карабахе 30 сентября. Об этом сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве Армении со ссылкой на армию обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

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В НКР заявили, что противник использовал турецкие многофункциональные самолеты F-16 на северо-восточном и на южном направлениях Армии обороны Арцаха. По всей линии фронта идут интенсивные бои, потери противника увеличиваются, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил 30 сентября о парных полётах турецких истребителей в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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