Буэнос-Айрес, , 13:50 — REGNUM Индонезия помогает Аргентине в разгар пандемии, предоставляя средства гигиены и продовольственную помощь правительству провинции Буэнос-Айрес, сообщает Antara.

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"Cолидарность проявляется правительством Индонезии через посольство Индонезии в Буэнос-Айресе, предоставляя помощь в виде средств гигиены, продуктов питания и работы общественной кухни», — заявил посол Индонезии в Аргентине Ниниек Кун Нарьяти.

Посол подчеркнул, что дружба между Индонезией и Аргентиной не признает географических барьеров, а пандемия, которая имеет огромное влияние, требует помощи от каждой страны.

«Индонезия — ваш друг, Индонезия — ваш брат», — добавил посол, передавая помощь правительству провинции Буэнос-Айрес.

Издание отмечает, что уровень безработицы в Аргентине достиг 26,7%, а уровень бедности вырос до 37,5%, или 11 млн человек.

После пандемии общественные кухни открылись, чтобы ежедневно кормить десятки тысяч обездоленных людей. Посольство Индонезии в Буэнос-Айресе также способствует работе общественной кухни в провинции Буэнос-Айрес, в течение пяти дней с 28 сентября по 2 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии последовательно поддерживает и поощряет индонезийских бизнесменов выходить на международный рынок.

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