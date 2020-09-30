Москва, , 13:48 — REGNUM Россия пока не получает желаемого уровня взаимодействия с ОЗХО по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил 30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, к сожалению, не получаем на должном уровне взаимодействие со стороны Технического секретариата ОЗХО, мы хотели бы, чтобы это взаимодействие было на более высоком уровне», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, чтобы продвинуться в расследовании, необходимо получить «информацию от коллег из Берлина, или от коллег из Парижа, или от коллег из Стокгольма, или от коллег из Технического секретариата». Однако пока с этим сложно, уточнил он.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что властям Германии направлены уже три запроса от РФ об оказании правовой помощи для определения признаков состава возможного преступления против блогера. Однако все они «продолжают рассматриваться», ответа ни на один из запросов нет.

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