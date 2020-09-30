Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не отказывается от своего намерения посетить с визитом Россиию, однако пока неизвестно, когда это произойдёт. Об этом сегодня, 30 сентября, на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил посол республики в РФ Пьер Леви.

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Дипломат напомнил, что глава Пятой республики собирался посетить парад 9 мая на Красной площади, посвящённый 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но визит не состоялся из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

«Хотя планы продолжают существовать», — подчеркнул посол.

При этом он добавил, что точных сроков визита французского лидера в Москву пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне заместитель главы МИД России Александр Грушко заявлял, что работа Москвы и Парижа над визитом французского президента Эммануэля Макрона в Россию ведётся. При этом точных сроков он называть не стал, добавив, что визит может состояться в скором времени. 26 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил своё приглашение французскому лидеру посетить Россию с полномасштабным визитом.

На днях председатель комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что Макрон может уже в ближайшее время приехать с визитом в Россию, однако это зависит от санитарных условий.