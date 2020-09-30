Москва, , 13:43 — REGNUM На территории Донбасса нет и не было войны между Россией и Украиной. Об этом 30 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило», — сказал пресс-секретарь, комментируя слова замглавы Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о том, что он не наблюдает признаков того, что в Донбассе идет война Украины с РФ.

Также он добавил, что происходящее в Донбассе — это внутренний украинский конфликт.

«Скорее украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года», — также заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идет война Украины с Россией.