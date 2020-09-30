Киев, , 13:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский официально вывел первого премьер-министра Витольда Фокина из состава контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня, 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем политический эксперт Юрий Бутусов заявил, что у Фокина была своя, вполне определенная миссия.

«Формально представитель Украины на переговорах о мире уволен, потому что он не знал, между кем идет война… Бросили дедушку, которого не жалко, для озвучки текстов, которые сами произносить боятся. Получили реакцию и спрятались, чтобы не втягиваться в скандал… Внутренняя и внешняя политика стала политикой прогибов», — заявил Бутусов.

Аналогичного мнения придерживается политолог Виталий Кулик, который заявил, что цель власти была — озвучить устами новых представителей Украины в контактной группе некие «месседжи», которые ожидают от команды президента на юго-востоке.

«Разнообразные мирные инициативы… Кравчук и Фокин начали делать заявления, которые не выписывались в директивы поведения украинской стороны в ТКГ. И если Кравчук был более-менее умерен, то Фокин озвучивал более раздражительные месседжи для значительной части украинского общества… При этом ни Кравчук, ни Фокин не были теми людьми, позиция которых определяет позицию всей группы, так что в итоге заявления были одни, а действия по факту — другие», — отметил эксперт.

Кулик также подчеркнул, что эта игра была «достаточно прозрачна» для россиян, которые, в свою очередь, пытались подбить Украину к формализации этих заявлений в некие протоколы.

ИА REGNUM напоминает, что Фокин был назначен в контактную группу по Донбассу президентом Зеленским 18 августа. С того момента первый премьер Украины сделал целый ряд резонансных заявлений, которые по сути повторил накануне на заседании парламентского комитета Рады. Также накануне в парламенте Фокин заявил, что не видит признаков войны с Россией, что особенно обозлило «патриотический лагерь».