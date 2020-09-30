Тбилиси, 30 сентября 2020, 13:53 — REGNUM Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Энзел Мкоян призвал членов армянской диаспоры не ехать в зону вооруженного конфликта в Нагорный Карабах. Призыв он разместил на своей странице в соцсети Facebook.
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Народный избранник отметил, что представители армянской диаспоры по всему миру обеспокоены тем, что происходит в Нагорном Карабахе, и многие молодые люди готовы принять участие в боевых действиях против армии Азербайджана.
«По мнению руководства Армении, защита Арцаха в надежных руках, армия способна отразить любую агрессию, поэтому, дорогие молодые люди, я призываю вас не предпринимать определенных шагов без надобности и не мешать Армии обороны Армении выполнять ее священную миссию», — написал Мкоян.
Он также выразил уверенность, что «правда победит».
Стоит отметить, что по данным грузинских СМИ, в крае Самцхе-Джавахети, где в основном проживают армяне, стали составлять списки тех, кто желает отправиться в Нагорный Карабах.
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