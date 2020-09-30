Москва, 30 сентября 2020, 13:24 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать слова кандидата в президенты Соединенных Штатов Джозефа Байдена, назвавшего главу Белого дома Дональда Трампа «щенком Путина».
«Фиксируем новые проявления политической, электоральной культуры. Но оценок давать не хотим, ибо воспримут как попытку вмешательства РФ», — сказал представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, раннее Байден в ходе теледебатов обвинил Трампа в том, что тот якобы зависит от влияния президента России Владимира Путина. При этом представитель Демпартии назвал американского лидера «щенком Путина».
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