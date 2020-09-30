Киев, , 13:23 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба доволен, что на дебатах между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом тема Украины всплыла всего лишь один раз.

Об этом он заявил на брифинге 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба пожаловался на то, что Украину очень часто вспоминают в США в течение последнего года. Дипломат отметил, что в прошлом ноябре был с визитом в Вашингтоне и тогда за одну минуту просмотра эфира канала CNN насчитал, что Украину вспомнили 12 раз.

«Если в конце сентября этого года вспомнили только один раз — я считаю, что динамика положительная», — сказал министр.

Напомним, что в ходе дебатов Трамп упомянул, что Джо Байдена угрожал властям Украины не выделить финансовую помощь на 1 млрд долларов, если не будет уволен генеральный прокурор страны.