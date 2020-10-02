Ватикан, , 03:05 — REGNUM Обсуждая отношения властей Тайваня и Ватикана, пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь сделал акцент на требовании Пекина не признавать Тайвань суверенным государством. Как обсуждает эту новость американское издание Catholic News Agency, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Католики

Дипломатические отношения с Тайванем Ватикан сохраняет, что является постоянной темой для обсуждения на переговорах о возобновлении отношений Ватикана и Китая. Более того, есть информация, что Ватикан, заверяющий Тайвань об исключительно религиозном, а не политическом аспекте его соглашения с Китаем, всё же согласен изменить свою позицию по Тайваню. В том числе, перенести посольство с острова на материк уже в скором будущем — разумеется, при смягчении и позиции Китая в отношении Церкви.

Гонконгское издание UCA News, отмечая недовольство Вашингтона ватикано-пекинской сделкой, напоминает недавний шаг Майка Помпео, который опубликовал в американском христианском издании First Things статью с осуждением «ужасающих» преследований верующих в Китае. Помпео считает, что возобновление соглашения с Пекином ставит под угрозу сам моральный авторитет Ватикана, и его позиция близка многим консервативным католикам США, которые считают сделку с КНР ошибкой. А ведь эту сделку в Ватикане готовили на протяжении трех десятков лет.

Так в пользу чего делать выбор? Читайте подробности в материале Станислава Стремидловского, а также другие темы, обсуждаемые мировой католической прессой: «Армяне, сирийцы, греки — главные объекты ненависти в Турции».