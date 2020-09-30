Москва, , 13:09 — REGNUM Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

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Москва также призывает все страны региона к сдержанности, сказал представитель Кремля. Азербайджан и Армения должны соблюдать свои обязательства в рамках режима прекращения огня, сказал Песков.

Он добавил, что Россия, как председатель Минской группы, готова оказывать содействие по урегулированию ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября председатель правительства Армении Никол Пашинян выступил против проведения саммита Москва — Ереван — Баку пока в Нагорном Карабахе идут бои.

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