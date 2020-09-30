Москва, , 13:08 — REGNUM Кремль не будет комментировать ход избирательной кампании в США, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США состоялись первые теледебаты действующего главы Белого дома Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

Так, Байден заявил в ходе первых дебатов, что Соединёнными Штатами Америки в настоящее время управляет худший президент Дональд Трамп.

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