Москва, , 12:58 — REGNUM Нагорный Карабах во время боев с вооруженными силами Азербайджана уничтожил огнеметную систему ТОС-1А. Об этом заявила официальный представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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По её словам, в настоящее время продолжаются тяжелые бои. «Подразделения армии обороны Нагорного Карабаха в отдельных направлениях осуществляют карательные действия», — сказала Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана используют оружие дальнего действия.

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