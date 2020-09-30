Москва, 30 сентября 2020, 12:58 — REGNUM Нагорный Карабах во время боев с вооруженными силами Азербайджана уничтожил огнеметную систему ТОС-1А. Об этом заявила официальный представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
По её словам, в настоящее время продолжаются тяжелые бои. «Подразделения армии обороны Нагорного Карабаха в отдельных направлениях осуществляют карательные действия», — сказала Степанян.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана используют оружие дальнего действия.
Читайте также: В Ереване обвинили Баку в применении вооружения дальнего действия