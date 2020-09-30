Киев, , 13:02 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий пост главы комитета по реформам на Украине, заявил, что уголовное дело о незаконной передаче Азербайджану приграничных грузинских территорий возбуждено для обвинений в его адрес. Это видеообращение бывший грузинский лидер 30 сентября разместил на своей странице в соцсети Facebook.

В генпрокуратуре Грузии заявили, что проводится расследование в отношении действий грузинских представителей двусторонней комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы. Правоохранители подозревают, что часть решений комиссии о передаче территорий Азербайджану были неправомерны.

«Они собираются заставить говорить бывшего замминистра иностранных дел [Георгия] Манджгаладзе, который скажет, что он получил какие-то задания от меня или кого-то еще по отчуждению этих территорий», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что следующим шагом грузинских властей якобы будет организация выступлений проживающих в Москве азербайджанцев, которые заявят, что заплатили за решения комиссии в пользу Баку.

«Они построят на этом историю о том, что мы продали грузинскую землю», — предположил Саакашвили.

Напомним, работа комиссии по делимитации грузино-абхазской границы продолжалась до 2007 года, пока не остановилась из-за споров о принадлежности комплекса древних православных монастырей Давид Гареджи и села Эрисимеди.

По данным Сети неправительственных организаций по защите окружающей среды Кавказа (CENN), было сделано 69 изменений границы между Азербайджаном и Грузией. В 42 случаях ее передвинули вглубь грузинской территории, а в 27 — вглубь азербайджанской.

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